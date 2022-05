Denise Mski (22) ist überglücklich! Vor rund drei Jahren hatten sich die Influencerin und der YouTuber Jonas Ems (25) getrennt. Danach fand die Berlinerin mit dem TikToker Tommy Leichtle einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch vor wenigen Monaten ging auch diese Beziehung in die Brüche. Über den aktuellen Stand in ihrem Liebesleben war seitdem nichts mehr bekannt – umso überraschender: Denise ist schwanger!

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine ein Foto, auf dem sie ihren Babybauch zeigt und einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält. Dazu schrieb sie: "Einen fröhlichen Muttertag an alle Mütter und werdenden Mütter (inklusive mir) da draußen. Niemals hätte ich gedacht, dass so ein Wunder jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert, aber das Leben ist voller Überraschungen." Sie freue sich, das Kapitel mit ihren Fans zu teilen und sie auf dem Weg mitzunehmen. "Ich bin einfach sprachlos und unfassbar dankbar", betonte die 22-Jährige.

In ihrer Story verriet Denise zudem, dass sie schon seit zwei Monaten wisse, dass sie ein Kind erwartet: "Ich musste das natürlich erst mal für mich selbst realisieren und meinem engsten Kreis erzählen. [...] Es war definitiv nicht geplant, aber es ist auf jeden Fall gewollt." In dem ersten Moment sei sie dennoch geschockt gewesen. Das Baby solle im November das Licht der Welt erblicken. Wer der Vater des Kindes ist, ist unklar.

Instagram / jonasems Denise Mski und Jonas Ems im Juli 2021

Instagram / denise.mski Denise Mski, Webstar

Instagram / denise.mski Denise Mski mit ihrem Ex-Freund Tommy im März 2021

