Hat Iris Klein (54) etwa geschummelt? Die Mama von Daniela Katzenberger (35) und Jenny Frankhauser (29) nimmt in diesem Jahr an dem Format Kampf der Realitystars teil. Leider konnte die TV-Bekanntheit nicht von Anfang in der Show dabei sein, da sie die erste Zeit in Thailand in Quarantäne verbringen musste. Nun ist Iris endlich in der Sendung zu sehen und postete sogar ein Bild zu ihrem Einzug in die Sala – doch hat sie bei dem Foto etwa nachgeholfen?

Wenn man das von ihr veröffentlichte Bild auf Instagram mit der Aufnahme des Senders RTL Zwei vergleicht, erkennt man einige Unterschiede. Auf dem wahrscheinlich bearbeiteten Foto wurde die Augenpartie stärker betont, die Wimpern wirken voller. Auch die Haut sowie die Nase scheinen ebenmäßiger, bei den Zähnen wurde vermutlich ebenfalls nachgeholfen. Sogar ihren Haaren konnte dann der Wind auf dem bearbeiteten Bild nichts mehr anhaben. Zu dem Beitrag schrieb Iris: "Ich hatte schon den Mut und die Hoffnung aufgegeben, dass ich überhaupt noch ein Teil dieser Sendung sein darf [...]. Dann kam die Erlösung und ich durfte doch noch mitspielen."

Ihren Followern war die Retusche allerdings nicht entgangen! So kommentierte eine Userin: "Was hast du für einen Filter benutzt... das bist doch nicht du?" Nachdem sie mehrere Personen auf die Bildbearbeitung hingewiesen hatten, klärte Iris auf: "Keine Sorge, das Foto ist nur etwas bearbeitet, aber das bin schon ich."

RTLZWEI Iris Klein, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im April 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Bekanntheit

