Lilibet Diana wird nächsten Monat ein Jahr alt! Im vergangenen Februar hatten es Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) offiziell gemacht: Das Ehepaar erwartet ihr zweites Kind! Vier Monate später war es dann so weit – Lilibet Diana wurde geboren und machte Archie Harrison (3) damit zum großen Bruder. Fast ein Jahr später steht die Kleine kurz vor ihrem ersten Geburtstag. Jetzt wurde bekannt: Lilibet wird ihren ersten Geburtstag in Großbritannien feiern!

Zu ihrem großen Tag wird Lili gemeinsam mit ihrem großen Bruder und ihren Eltern, die eigentlich in Kalifornien leben, in London sein. Aber warum? Laut Hello! bestätigte ein Sprecher von Prinz Harry und Herzogin Meghan bereits, dass das Ehepaar anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums der Queen (96) nach Großbritannien reisen wird. Über ein verlängertes Wochenende vom 2. bis zum 5. Juni soll das Platin-Jubiläum zelebriert werden. Die Urenkelin der Queen hat selbst am 4. Juni Geburtstag. Die genauen Einzelheiten zu den Feierlichkeiten der Kleinen sind allerdings noch nicht bekannt!

Für das jüngste Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan wird es die erste Reise nach Großbritannien sein! Dort lernt Lilibet zum ersten Mal ihre Uroma, die Queen, kennen. Auch wird die Kleine mit ihren Großeltern, Prinz Charles (73) und seiner Frau Camilla (74), sowie mit anderen königlichen Familienmitgliedern Zeit verbringen können.

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan, Prinz Harry

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

