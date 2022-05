Er setzt klare Prioritäten! Sam Asghari (28) ist seit einigen Jahren der Mann an Britney Spears' (40) Seite. Der Schauspieler stand seiner Liebsten nicht nur während des nervenaufreibenden Prozesses gegen ihren Vater bei – auch nach der Fehlgeburt der Sängerin stärkte Sam ihr den Rücken. Zurzeit läuft im französischen Cannes eines der wichtigsten Filmfestivals des Jahres – doch der 28-Jährige ist nicht dabei: Für ihn hat die Familie Vorrang!

Warum er der malerischen Hafenstadt in diesem Jahr keinen Besuch abstattet, erzählte Sam seinen Followern in seiner Instagram-Story. "Ich habe es in diesem Jahr nicht zum Cannes Film Festival geschafft, mein Privatleben und die Familie kommen bei mir eben an erster Stelle – immer!", begründete er seinen Schritt. Eine kleine Aufmunterung hatte er aber dennoch parat: "Wir sehen uns im nächsten Jahr."

Das Filmfestival in Cannes findet in diesem Jahr zum 75. Mal statt. Noch bis zum 28. Mai kommen Filmfans aus aller Welt dort voll auf ihre Kosten. Spannend bleibt vor allem die Frage, welcher Streifen sich diesmal die Goldene Palme sichern kann.

Getty Images Sam Asghari im März 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari

Getty Images Sam Asghari, Fitnesscoach

