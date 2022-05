Dürfen sich die Zuschauer endlich über ein lang ersehntes Comeback freuen? Momentan läuft bereits die 18. Staffel der beliebten Arztserie Grey's Anatomy. In der neuen Season feiern mehrere ehemalige Darsteller ihr Comeback – darunter Jesse Williams (40), Sarah Drew (41) und Kate Walsh (54). Seit ihrem Ausstieg im Jahr 2014 hoffen die Fans darauf, dass auch Sandra Oh (50) in ihrer Rolle als Cristina Yang zum Format zurückkehrt. Wird ihnen dieser Wunsch nach all den Jahren nun endlich erfüllt?

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie wurde nun ein Schnappschuss veröffentlicht, auf dem die 50-Jährige mit Alex Landi zu sehen ist, der in der Serie die Rolle des Chirurgen Dr. Nico Kim spielt. Auf dem Bild legt der Schauspieler seinen Arm um Sandra – und dabei strahlen die beiden regelrecht in die Kamera. In der Kommentarspalte unter dem Posting rasteten die Fans deshalb total aus. "Oh mein Gott! Kommt Cristina zurück?" und: "Wow! Mein Herz schlägt so schnell", schrieben nur zwei von zahlreichen Usern.

Vor wenigen Tagen hatte bereits Kevin McKidd (48), der in der Serie Sandras Ex-Mann Owen Hunt verkörpert, gegenüber People durchblicken lassen, wie sehr er sich über ein Comeback der Darstellerin freuen würde. "Ich würde es lieben, wenn Sandra Oh zurückkommen würde", meinte der 48-Jährige.

