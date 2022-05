Kehrt Dr. Cristina Yang ins Grey Sloan Memorial Hospital zurück? 18 Staffeln gibt es bereits, eine 19. ist in Planung: Die Rede ist von Grey's Anatomy. Seit Staffel eins war Dr. Cristina Yang (Sandra Oh, 50) stets an der Seite von Meredith Grey (Ellen Pompeo, 52) – das Duo war nahezu unzertrennlich, bis Sandra schließlich 2013 bei der Serie ausstieg. Ein Co-Star hofft aber immer noch auf eine Rückkehr von Dr. Cristina Yang.

Kevin McKidd (48) spielte an der Seite von Sandra ihren Ehemann Owen Hunt. "Ich würde es lieben, wenn Sandra Oh zurückkommen würde", sagte er gegenüber People. "Ich glaube nicht, dass sie es tun wird. Sie sagt immer wieder, dass sie es nicht tun wird. Aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, nerve ich sie und sage: 'Komm schon, komm schon. Nur eine Folge'", erzählte der Schauspieler weiter. Er sei sich sicher, dass es einen Weg gäbe, um sie zurückzuholen.

Sandra hingegen hat die Möglichkeit einer Rückkehr bereits ausgeschlossen. "Ich habe die Serie vor vielen Jahren verlassen. In meinem Kopf ist sie also vorbei. Aber für viele Leute ist sie immer noch sehr lebendig. Und das verstehe ich und liebe es auch, aber ich habe mich einfach weiterentwickelt", erklärte sie einmal im Podcast Asian Enough.

Anzeige

Getty Images Kevin McKidd, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kevin McKidd und Sandra Oh, "Grey's Anatomy"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Sandra Oh, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de