Zwischen Katja Krasavice (25) und Rapperin Juju (29) kracht es gerade! Angefangen hatte der Streit mit Katja und Flers (40) Single "Million Dollar A$$". Der Rapper provozierte Juju in dem Song, da er darüber rappte, dass Juju ihn gerne "bangen" würde. Die Berlinerin schoss deshalb nicht nur gegen ihn, sondern war auch von Katja wegen der Zusammenarbeit enttäuscht. Nachdem Juju sich dann bei einem Auftritt über Katjas Freizügigkeit äußerte und Memes von ihr postete, fing der Streit erneut an: Katja und Juju werfen sich gegenseitig ein antifeministisches Verhalten vor.

Die gebürtige Tschechin beschuldigte aufgrund der Vorfälle ihre Kollegin des Body- und Slutshamings. Gestern Abend nahm die "Kein Wort"-Interpretin dann auf Instagram Stellung dazu. Dabei ging Juju nochmal auf den Song mit Fler ein, denn sie finde es paradox, mit einem ihrer Meinung nach sexistischen Mann zu performen. So schrieb sie: "Diese Zeilen rappst du heute noch genauso stolz auf Bühnen mit, obwohl es nicht mal dein Part ist... so viel zum Thema Frauensupport." Außerdem empfinde die Rapperin den Vorwurf des Slutshamings als nicht gerechtfertigt, da sie nur ein Bild aus Katjas Feed repostet habe.

Ein paar Stunden später meldete sich dann die "Only Fans"-Interpretin in ihrer Story zu Wort. Katja stellte klar, dass Flers Line ihrer Meinung nach keine Beleidigung gewesen sei. Außerdem habe die 25-Jährige angeblich am diesjährigen Weltfrauentag den Streit mit ihrer Kollegin beilegen können. "Obwohl alles wieder gut war, gehst du auf die Bühne und frontest mich wieder und machst Slutshaming", schoss Katja zurück und merkte noch an: "Du sagst doch selbst, du rappst doch schon so lange über Feminismus – genau dann wüsstest du, dass diese Aussage ein Angriff an alle freizügigen Frauen war!"

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice und Fler, Musikerkollegen

Instagram/jujuvierundvierzig Rapperin Juju im April 2020

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin



