Luise-Isabella Matejczyk ist schwanger! Mit dieser süßen Nachrichten überraschten sie und ihr Partner Pascal Zadow (24) vor ein paar Tagen ihre Fans. Es ist das erste Kind für die Köln 50667-Stars. Die ersten drei Monate der Schwangerschaft hat Lou auch schon gemeistert. Im Promiflash-Interview gibt die werdende Mama jetzt ein Update: Wie geht es ihr aktuell? Und hat sie mit den typischen Symptomen zu kämpfen?

"Uns geht es blendend! Dem Baby geht es prima. Wir hatten ja mit der Verkündung gewartet, bis wir sicher sein konnten, dass alles tipptopp ist", schwärmt die schöne TV-Darstellerin. "Das ist ein schönes Gefühl! Auch für mich", ergänzt der werdende Papa. Trotzdem ging die Schwangerschaft bisher nicht spurlos an Lou vorbei: "Von der siebten Woche an bis zur neunten ungefähr hatte ich ganz krass mit Übelkeit zu kämpfen. Ich musste zwar nicht spucken, aber ich hatte unheimliche Probleme mit dem Essen – also egal, was ich gegessen habe oder gerochen habe", erinnert sich die Schwangere. "Mir wurde dabei immer superschnell schlecht."

Und wie sieht es mit den anderen typischen Wehwehchen in der Schwangerschaft aus? "Gelüste habe ich tatsächlich nicht", betont Lou im Promiflash-Interview. "Eine Woche hatte ich ganz extrem mit Müdigkeit zu kämpfen. Ich bin aus dem Bett direkt auf die Couch und hätte den ganzen Tag weiterschlafen können." Abschließend ergänzte Pascal lachend: "Ich lebe auch die Schwangerschaftssymptome mit – ich bin auch mürrisch, launisch, hab immer Hunger, werde immer dicker..."

Jonas Unden Luise-Isabella Matejczyk, "Köln 50667"-Darstellerin

RTL2 , "Köln 50667" Luise-Isabella Matejczyk als Lea bei "Köln 50667"

Instagram / louisematejczyk Pascal Zadow und Luise-Isabella Matejczyk im April 2020

