Die Schlammschlacht zwischen Yeliz Koc (28) und Jimi Blue Ochsenknecht (30) geht weiter! Nach nur einem Jahr Beziehung trennten sich der Sohn von Natascha Ochsenknecht (57) und die damals von ihm schwangere Yeliz. Immer wieder macht die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Ex seitdem öffentlich Vorwürfe: Er kümmere sich nicht ausreichend um sein Kind! Aktuell befindet sich Yeliz für einige Wochen auf Mallorca. Auch Jimi ist dort. Die 28-Jährige will ihrem Ex-Partner anbieten, die Kleine zu treffen – doch Yeliz' Textnachricht kommt nicht an: Jimi hat sie blockiert! Trotz der Kontaktsperre weiß die Influencerin, wann sie ihren Ex wiedersehen wird: Der 30-Jährige zieht tatsächlich gegen die Mutter seiner Tochter vor Gericht!

