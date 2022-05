Was sagt Oliver Sanne (35) zu der neuen Bachelorette? Sharon Battiste wird ab dem 15. Juni als neue Rosenverteilerin an den Start gehen und im TV nach ihrer großen Liebe suchen. Viele Stars aus dem Bachelor-Kosmos sind total begeistert von der neuen Junggesellin und können es kaum erwarten, das halb deutsche und halb jamaikanische Model über die Bildschirme flimmern zu sehen. So auch der Bachelor der fünften Staffel: Sharons Schauspielvergangenheit sieht Oli jedoch kritisch.

Gegenüber Promiflash verrät der einstige Rosenverteiler, was er von Sharon als neue Bachelorette hält. "Eine, wie ich finde, sehr attraktive und erfrischende junge Frau", beschreibt er die neue Protagonistin der beliebten Kuppelshow. Mit ihrer Karriere als Soap-Star tut sich Oli jedoch schwer. "Ihre Vergangenheit als Darstellerin bei Köln 50667 [...] hat immer ein bisschen Beigeschmack, aber ich würde ihr auf jeden Fall mal eine Chance geben", erklärte er im Interview.

"Im Laufe der Zeit hat die Sendung einiges an Würze verloren", erklärte Oli weiter und freut sich deshalb auf ein frisches Gesicht für den Rosenkosmos: "Sie wirkt auf jeden Fall eloquent und aufrichtig. Das gefällt mir sehr gut, das ist einfach mal was anderes."

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, TV-Sternchen

Anzeige

RTL / René Lohse Sharon Battiste ist die Bachelorette 2022

Anzeige

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die neue Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de