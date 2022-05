Samira Klampfl (28) wartet gebannt auf ihr Baby. Gemeinsam mit ihrem Partner Serkan Yavuz (29) ist die Bachelor-Bekanntheit zum ersten Mal schwanger: Die Reality-TV-Stars erwarten eine Tochter. Eigentlich könnte es jetzt jederzeit so weit sein, doch die Kleine lässt offenbar ziemlich auf sich warten! Nun teilte Samira ihren Fans mit: Sie ist immer noch hochschwanger und mit ihren Nerven am Ende.

In ihrer Instagram-Story postete die Influencerin ein Selfie von sich samt kugelrundem Babybauch. "Lagebericht: ermüdend", schrieb Samira dazu und betonte, dass man sie nach wie vor quasi durch die Gegend rollen sehen kann. In einer weiteren Story hört man die Bachelor in Paradise-Beauty ziemlich schwer atmen, als sie eine Gruppe Rentner aus ihrer Wohnung heraus filmt. "Die einzige Gesellschaft, mit der ich aktuell mithalten könnte", witzelte sie dazu.

In den vergangenen Tagen zog sich Samira schon vermehrt aus der Öffentlichkeit zurück und postete nur noch selten ein Lebenszeichen. Die Endphase der Schwangerschaft und die ständigen Nachfragen ihrer Fans haben sie ziemlich mitgenommen. "Mittlerweile ist es wirklich psychisch und physisch enorm belastend", klagte sie.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Mai 2022

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de