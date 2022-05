Samira Klampfl (28) gibt ein emotionales Schwangerschaftsupdate! Für die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin und ihren Freund Serkan Yavuz (29) könnte es momentan nicht besser laufen: Die beiden erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. In den vergangenen neun Monaten hatte die TV-Bekanntheit ihre Fans immer wieder online mit Schwangerschaftsdetails versorgt – doch damit soll nun Schluss sein! Samira fühlt sich unter Druck gesetzt und legt eine Netzpause ein!

Via Instagram meldete sich Samira am Montag mit emotionalen Worten bei ihren Fans. "Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber ich habe noch nicht entbunden und liege auch nicht in den Wehen", schrieb die 28-Jährige in ihrer Story, nachdem es einige Stunden ruhig auf ihrem Account geworden war. Dabei erklärte sie weiter, dass die vielen Nachrichten ihrer Community Druck auf die werdende Mama ausüben würde. "Deswegen werdet ihr ab jetzt leider nur die geplanten Kooperationen auf meinem Kanal finden und ich melde mich hiermit auf unbestimmte Zeit ab", verkündete sie weiter.

Bereits vor wenigen Tagen gab die hübsche Brünette ein ehrliches Schwangerschaftsupdate auf Social Media. "Mittlerweile ist es wirklich psychisch und physisch enorm belastend", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Mai 2022

