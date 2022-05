Tabea Heynig (51) hat keine schlechten Erfahrungen gemacht! Die Unter uns-Darstellerin durfte sich im Alter von 47 Jahren über die Geburt ihres ersten Kindes freuen: Der kleine Monty kam trotz Risikoschwangerschaft gesund zur Welt und ist der ganze Stolz der Schauspielerin. Aber gerät Tabea manchmal in Situationen, in denen sie sich für ihr recht spätes Babyglück rechtfertigen muss? Gegenüber Promiflash betonte sie jetzt: An ihrem Alter stört sich im Alltag niemand.

"Oma, wurde ich bisher noch von niemandem genannt!", versicherte die heute 51-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu: "Im Gegenteil, wir verstehen uns in der Kita alle super, da spielt mein Alter keine Rolle." Dass sie im Alltag mit Kind manchmal an ihre Grenzen gerät, hat ebenfalls nichts mit ihrem Alter zu tun, sondern mit der Doppelbelastung im Berufs- und Mama-Leben. "Ich glaube, alle Working-Moms kommen mal an ihre Grenzen!", war sich die Britta-Darstellerin sicher.

Unterstützung bekommt sie vor allem von ihrem Mann Oliver, der ihr bestmöglich den Rücken freihält. "Ohne ihn könnte ich meinen Job bei 'Unter Uns' mit unseren doch sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten gar nicht bewältigen!", erzählte sie. Ihr Drehplan habe aber auch einen Vorteil: Sie habe manche Tage komplett frei und könne so mehr Zeit mit Monty verbringen.

TVNOW / Stefan Behrens Tabea Heynig, "Unter uns"-Darstellerin

Instagram / tabeaheynig Tabea Heynig mit ihrem Mann Oliver und Söhnchen Monty, Oktober 2020

Instagram / tabeaheynig Tabea Heynig mit ihrem Ehemann und Sohn im Sommer 2021

