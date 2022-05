Tabea Heynig (51) weiß, welch großes Glück sie hat! Die Unter uns-Darstellerin wurde erst mit 47 Jahren Mutter. Das bedeutet: Sie hatte eine Risikoschwangerschaft. Ihr kleiner Sohn Monty kam zwar gesund zur Welt – weiteren Nachwuchs wollten sie und ihr Mann Oliver jedoch nicht. Die Gefahr, im fortgeschrittenen Alter noch einmal schwanger zu sein, war Tabea einfach zu hoch. Das Geschenk, überhaupt Mutter zu sein, weiß sie deswegen aber umso mehr zu schätzen – und das will sie an andere weitergeben. Die Schauspielerin setzt sich deswegen für todkranke Kinder ein.

Aktuell verlost die 51-Jährige ein Meet & Greet für den guten Zweck. Die Lose, die für fünf Euro erworben werden können, fließen in eine Aktion zur Unterstützung eines kleinen Jungen, der an spinaler Muskelatrophie leidet. "Wenn man selbst so viel Glück hatte, möchte man etwas davon zurückgeben – gerade bei einer Risikoschwangerschaft hätte es ja doch zu Komplikationen kommen können", betonte die Britta-Darstellerin im Gespräch mit Promiflash. Sie fühle mit den Eltern, die von der Sorge begleitet werden, dass ihr Kind sterben könnte, bevor die rettende Summe für eine wichtige Behandlung zusammenkommt.

Dass sie selbst erst so spät Mutter geworden ist, ist für Tabea heute aber nicht schlimm. "Natürlich bin ich überglücklich, dass ich ein Kind habe! Dankbar dafür, dass Monty gesund ist! Dankbar, dass ich in diesem Leben Mama sein darf", berichtet sie im Promiflash-Interview. Für ihren Sohn hätte sie sich aber dennoch ein Geschwisterchen gewünscht.

TVNOW / Stefan Behrens Tabea Heynig, "Unter uns"-Darstellerin

Instagram / tabeaheynig "Unter uns"-Darstellerin Tabea Heynig und ihr Sohn

Instagram / tabeaheynig Schauspielerin Tabea Heynig mit ihrem Sohn

