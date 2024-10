So war Playboy-Shooting für "Unter uns"-Star Tabea Heynig

Die Schauspielerin Tabea Heynig (54) hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt und für den Playboy posiert. In der malerischen Villa Abruzzo in Italien stand die Unter uns-Darstellerin vor der Kamera und zeigte sich von ihrer sinnlichen Seite. "Ich liebe es, mich sexy zu fühlen", verriet Tabea im Playboy-Interview der aktuellen November-Ausgabe über das Shooting. Für sie war es etwas Besonderes, genau an diesem Ort vor der Linse zu stehen, da sie dort bereits viele schöne Momente erlebt hat, wie sie weiter erzählte. "Ein guter Freund von mir ist der Architekt des Hauses. [...] Deswegen wusste ich, dass ich mich hier wohlfühlen würde."

Obwohl Tabea das Shooting genoss, benötigte sie zu Beginn ein wenig Zeit zum Warmwerden. "Anfangs war ich nämlich barfuß – und ohne High Heels fühle ich mich nackter als ohne Slip", gab sie lachend in dem Interview zu. High Heels und Dessous sind für die Schauspielerin ein wichtiger Teil ihres Lebensgefühls. "Mich selbst als schönes Paket zu verpacken, das hat mir schon immer Spaß gemacht", gestand Tabea. Am liebsten hätte sie sogar ihre gesamte Lingerie-Sammlung mit nach Italien gebracht, um sie dem Shooting-Team zu präsentieren.

Schon im Vorhinein hatte Tabea betont, dass sie mit ihrem Playboy-Cover ein Zeichen für Frauen jeden Alters setzen möchte. In einem früheren Interview mit dem Männermagazin erklärte sie, dass das Altern kein Hindernis sei, sondern vielmehr eine Chance, das Beste aus jeder Lebensphase zu machen. Mit ihrem Shooting wollte Tabea nicht nur ihre eigene Weiblichkeit feiern, sondern Frauen weltweit ermutigen, selbstbewusst zu sich und ihrem Alter zu stehen. "Man spricht ständig darüber, dass 40 das neue 30 und 50 das neue 40 ist und so weiter. Dabei ist es doch total egal, wie alt man ist", sagte die Schauspielerin bestimmt. Für sie zählen nämlich nicht die Zahlen, sondern das Gefühl, das man mit sich selbst und seinem Körper habe.

Getty Images Tabea Heynig im Mai 2022

ActionPress Tabea Heynig im November 2019 in Köln

