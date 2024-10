Tabea Heynigs Playboy-Fotos sind Rache an Ex Oliver Korittke

Unter uns-Star Tabea Heynig (54) sorgt mit ihren aktuellen Fotos im Playboy für Aufsehen. Doch hinter den verführerischen Aufnahmen steckt mehr als nur die Freude am Posieren: Sie sind auch eine süße Rache an ihrem Ex-Freund Oliver Korittke (56). Vor fast 20 Jahren spannte ihr nämlich ein Playboy-Bunny den Schauspieler und damaligen Lebensgefährten aus – nun revanchiert sich Tabea und schlägt auf ihre eigene Weise zurück.

Die Liebesgeschichte der beiden begann am 6. April 2002, als Tabea zufällig auf Olivers Geburtstagsparty landete. Ohne Umschweife stellte er sie seinen Freunden vor: "Das ist meine neue Freundin." Was als scherzhafte Bemerkung begann, wurde schnell ernst, und die beiden verbrachten zwei glückliche Jahre miteinander. Doch das Glück währte nicht ewig. Als Oliver ohne sie zu einer Playboy-Party ging, lernte er dort ein junges Playboy-Bunny kennen. Diese Begegnung führte zur plötzlichen Trennung, und Tabea blieb mit gebrochenem Herzen zurück. "Sie war noch blutjung, 21 [Jahre], und platinblond. Den Namen habe ich mittlerweile verdrängt", erinnert sich die Schauspielerin im Gespräch mit Bild an die für sie "schreckliche" Zeit. Mittlerweile ist Tabea aber glücklich vergeben und stolze Mama eines Sohnes. Und auch zu ihrem Ex Oliver pflegt sie ein gutes Verhältnis: "Es ist mir wichtig, zu betonen, dass zwischen uns alles gut ist."

Mit ihrem Shooting für das Männermagazin möchte Tabea anderen Frauen Mut machen. "Man spricht ständig darüber, dass 40 das neue 30 und 50 das neue 40 ist und so weiter. Dabei ist es doch total egal, wie alt man ist", erklärte sie im Gespräch mit dem Magazin. Zwar sei ihr bewusst, dass man den Alterungsprozess nicht aufhalten könne, "aber wir können das Beste aus jedem Alter machen", betonte die Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

wcrART/ ActionPress "Unter uns"-Star Tabea Heynig

Anzeige Anzeige

Getty Images Tabea Heynig im Mai 2022

Anzeige Anzeige