Was gibt Dominik Stuckmann (30) seinem weiblichen Rosenpendant mit auf dem Weg? Der Frankfurter hat als Bachelor die große Liebe gefunden. In der Show hat er Anna Rossow (33) kennengelernt, mit der er eine gemeinsame Zukunft plant. Nach dem Bachelor ist aber bekanntlich vor der Bachelorette – Sharon Battiste wird in wenigen Wochen in dem TV-Abenteuer zu sehen sein. Dominik ist im Rosenbusiness ein echter Experte. Im Gespräch mit Promiflash hatte er ein paar Ratschläge für Sharon.

Der Tischtennisspieler ist zuversichtlich, dass die ehemalige Köln 50667-Darstellerin als Rosenlady einen guten Job machen wird. Er betonte aber: Ganz ohne sei die TV-Zeit nicht. "Am Ende wird die Reise zeigen, ob sie ihre große Liebe findet und sich fallenlassen kann. Es sind extreme Bedingungen und viele Situationen sind nicht immer ganz so einfach zu handhaben", erklärte er. Vor allem die Kameras auszublenden, sei eine große Herausforderung – doch Dominik glaubt, dass die Schauspielerin ihre Kamera-Erfahrung nutzen kann. Einen Tipp hat er zusätzlich noch: "Es ist nur wichtig, authentisch zu bleiben."

Dass mit Sharon kein ehemaliges Bachelor-Girl die Chance auf die Bachelorette-Reise bekommt, findet Dominik nicht weiter schlimm – genauso wenig wie seine Freundin Anna. "Dadurch, dass sie noch keine Kandidatin war, weiß sie zumindest nicht, was auf sie zukommt – das macht es etwas spannender", betonte der 31-Jährige. Seine Liebste hielt zudem fest: "Ich glaube, viele haben sich mal einen ganz anderen Typ gewünscht, das erfüllt sie auf jeden Fall."

RTL Dominik Stuckmann bei "Der Bachelor"

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die Bachelorette 2022

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann in der Finalfolge

