Jana Schölermann (35) will sich nicht stressen lassen! Im Dezember 2021 begrüßte die Moderatorin zusammen mit ihrem Mann Thore (37) ihre erste Tochter auf der Welt. Die Zeit mit der kleinen Ilvi genießt das Paar sehr und teilt auch immer wieder Einblicke davon im Netz. Und auch vor polarisierenden Themen schreckt Jana nicht zurück: So sprach sie auf Instagram ganz offen darüber, wie sich ihr Körper nach der Geburt verändert hat. "Ich habe relativ viel zugenommen in der Schwangerschaft, also 20 Kilo", gestand die 35-Jährige ehrlich. Anders als andere Mütter mache sie sich aber gar keinen Stress, diese Extra-Kilos jetzt schnell wieder zu verlieren...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de