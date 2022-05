Dennis Felber freut sich! Bereits ab dem 15. Juni geht die neue Staffel von Die Bachelorette in die nächste Runde. Dabei wird die einstige Köln 50667-Darstellerin Sharon Battiste als Rosenverteilerin an den Start gehen. Am Dienstag wurden auch die Bewerber der diesjährigen Staffel bekannt gegeben. Unter anderem wird der einstige Love Island-Kandidat Dennis Felber in diesem Jahr um Sharons Herz kämpfen. Im Netz verriet Dennis nun, wie sehr er sich auf die Zeit als Rosenanwärter freut!

Nach der offiziellen Bekanntgabe der diesjährigen Bachelorette-Boys durch den Sender meldete sich auch Dennis am Dienstag via Instagram bei seinen Followern. "Es ist so weit, das Warten hat ein Ende und nun kann ich es euch verkünden. Ich bin Teil der neuen Bachelorette-Staffel! Schaltet ein und schaut, wie weit meine Reise geht", freute sich die TV-Bekanntheit bereits im Voraus.

Auch einige ehemalige Bachelorette-Teilnehmer freuen sich total für den Fitnessliebhaber. "Ich drück dir die Daumen, Bro", schrieb Leander Sacher (24), der das Herz der einstigen Rosenverteilerin Melissa (26) erobert hatte. Auch Tim Stammberger (28) und Jonathan Steinig (26) freuten sich in der Kommentarspalte unter dem Beitrag von Dennis.

Instagram / dennisfelber_ Dennis Felber, Ex-"Love Island"-Kandidat

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die Bachelorette 2022

Instagram / dennisfelber_ "Love Island"-Kandidat Dennis

