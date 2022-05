Sind Leigh-Anne Pinnock (30) und Andre Gray (30) bald schon Mann und Frau? Vor zwei Jahren überraschte die Little Mix-Sängerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass der Fußballspieler um ihre Hand angehalten habe. Seitdem ist im Leben des Paares viel passiert: Im August 2021 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Nun wird gemunkelt, dass der nächste Meilenstein unmittelbar bevorsteht. Angeblich soll Leigh-Anne ihrem Liebsten nämlich noch diese Woche das Jawort geben.

Wie The Sun nun berichtete, kam die Sängerin am Wochenende auf Jamaika an, wo in wenigen Tagen die feierliche Zeremonie stattfinden soll. "Leigh-Anne und Andre haben ihren besonderen Tag seit Monaten geplant und diese Woche werden sie endlich heiraten", berichtete ein Insider dem Magazin. Ihre Familie und Freunde sollen deshalb in den vergangenen Tagen heimlich auf die Karibikinsel geflogen sein. Auch Leigh-Annes Bandkolleginnen Perrie Edwards (28) und Jade Thirlwall (29) sollen eingeladen sein. "Die Zeremonie wird sehr schlicht und romantisch sein. Sie wird nichts von den typischen Merkmalen einer großen Promi-Hochzeiten haben", versicherte der Insider.

In der Vergangenheit hatte die "Love Me Like You"-Interpretin immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass sie gern in Jamaika heiraten würde. Immerhin haben die dunkelhaarige Beauty und ihr Schatz beide sowohl britische als auch jamaikanische Wurzeln. "Sie haben sich dafür entschieden, auf Jamaika zu heiraten, weil sie mit der Insel familiär verbunden sind und sie als ihre zweite Heimat betrachten", erzählte eine Quelle.

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock im Februar 2019 in London

Instagram / leighannepinnock Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne bei den Brit Awards 2018

