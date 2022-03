Wie niedlich! Leigh-Anne Pinnock (30) wurde im August vergangenen Jahres erstmals Mama: Und das direkt doppelt! Gemeinsam mit ihrem Partner Andre Gray (30) begrüßte sie ihre Zwillinge auf der Welt, von denen sie bislang weder Namen noch Geschlecht verriet. Die Little Mix-Sängerin ist aber offenbar überglücklich als Mutter – selbst im stressigen Alltag: Jetzt teilte Leigh-Anne ein süßes Kuschelbild mit ihren Sprösslingen!

Auf Instagram fasste die Musikerin unter der Aufnahme ihren Tag zusammen: Erst ließ sie sich für die Premiere der Netflix-Serie "Top Boy 2" aufstylen und posierte danach auf dem roten Teppich. Aber auch für die Kleinen war am Ende des Tages noch genügend Zeit! Im Partnerlook kuscheln die zwei mit ihrer Mutter, die dadurch wortwörtlich alle Hände voll zu tun hat.

Auf dem Red Carpet machte Leigh-Anne derweil in einem knappen Kleid eine Hammer-Figur und zeigte ihren After-Baby-Body. Erst kürzlich sprach ihre Fitnesstrainerin mit The Sun darüber, wie die Beauty nach der Geburt zu ihrem Traumkörper zurückgekehrt ist. "Alles, was sie erreicht hat, kam nur durch ein Fitnessband, eine Matte, einige Knöchelhanteln und leichte Gewichte", verriet sie über Leigh-Annes Work-out.

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihren Zwillingen

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Sängerin im März 2022

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock im Februar 2022

