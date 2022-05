Sie halten zusammen! Jonathan Goodwin (42) zog sich bei einem missglückten Stunt im vergangenen Oktober schwere Verletzungen zu. Seitdem ist der Britain's Got Talent-Star auf einen Rollstuhl angewiesen. Nach dem Horror-Unfall griff der Ex-Stuntman in seiner Not zu drastischen Mitteln und bat seine Verlobte Amanda Abbington (48), ihn zu verlassen – doch die Schauspielerin blieb. Jetzt machte sie ihm eine herzzerreißende Liebeserklärung.

"Es war einer der schlimmsten Anrufe meines Lebens", erinnerte sich Amanda im Gespräch mit der britischen Zeitung The Guardian an den Unfall im Herbst. Dennoch habe sie nie darüber nachgedacht, die Beziehung zu beenden: "Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Wir haben so viel Spaß, er bringt mich zum Lachen wie niemand sonst." Viele Leute hätten sie nach dem Unglück jedoch gefragt, ob sie Jonathan verlassen würde, räumte die 50-Jährige ein.

Sie bewundere ihren Liebsten dafür, wie er mit dem Schicksalsschlag umgehe: "Jonathan ist so stark, er ist wirklich eine Inspiration. Er hat sich nicht einmal über all das beklagt." Stattdessen habe er sein neues Leben schnell akzeptiert: "Manchmal denkt er wehmütig daran zurück, was er früher gemacht hat, aber dann sagt er wieder: 'Das ist eben das nächste Kapitel in meinem Leben.'"

Anzeige

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin im Mai 2022

Anzeige

Instagram / amanda_abbington74 Jonathan Goodwin und seine Freundin Amanda Abbington

Anzeige

Getty Images Amanda Abbington, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de