Weniger ist mehr für Kristen Stewart (32)! Die Schauspielerin erregte in letzter Zeit mit ihren Outfits immer mal wieder Aufmerksamkeit: Beim Santa Barbara International Film Festival erschien sie in einem bodenlangen Kleid mit Pailletten und Tüll – und das war ganz schön durchsichtig! Der Optik zuliebe ließ sie deshalb sogar die Unterwäsche weg. Jetzt verzichtete sie mal wieder auf die Dessous: In einem roten Anzug ließ Kristen tief blicken!

Mit ihrem Outfit beim Filmfestival in Cannes, wo sie ihren neuen Film "Crimes of the Future" vorstellte, zog sie erneut alle Blicke auf sich: Sie trug die Jacke ihres roten Chanel-Zweiteilers nämlich bis auf den letzten Knopf offen – und darunter war sie nackt! Zu dem schicken Anzug kombinierte sie schwarze Plateau-Stiefel und eine Sonnenbrille mit gelben Gläsern. So strahlte sie mit ihren Co-Stars wie Léa Seydoux (36) um die Wette und fühlte sich sichtlich wohl in ihrer Haut.

Von Kristens Verlobter Dylan Meyer war bei der sommerlichen Veranstaltung aber nichts zu sehen. Die beiden hatten bei den Oscars im vergangenen März ihren ersten gemeinsamen Auftritt hingelegt. Auch da hatte Kristen auf den BH verzichtet und mit ihrem geöffneten Hemd einen Blick auf ihren Oberkörper ermöglicht.

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Getty Images Kristen Stewart und Léa Seydoux beim Filmfestival 2022 in Cannes

Getty Images Kristen Stewart bei den Oscars 2022

