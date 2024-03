Kinderplanung? Kristen Stewart ließ sich Eizellen einfrieren

Kristen Stewart (33) und Dylan Meyer schweben noch immer auf Wolke sieben. Seit rund zwei Jahren sind die Schauspielerinnen miteinander verlobt. Die Hochzeitsplanung läuft zwar auf Hochtouren, doch vielleicht könnte vorher noch die Familienplanung dazwischenkommen. Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" erzählt die Twilight-Bekanntheit: "Wir haben wirklich lästige Dinge getan, wie das Einfrieren unserer Eizellen und so. Wenn wir also wollen, können wir es." Ob sich Kristen und Dylan vielleicht bald schon an die Familienplanung machen?

In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach die 33-Jährige über den Wunsch, eine Familie zu gründen: "Nun, ich bin ein menschliches Wesen. Ich denke, irgendwann werde ich eine Familie haben." Ihr Bedürfnis erklärte sie so: "Man wird in eine hineingeboren und dann findet man eine, man gründet eine, und ich werde all das tun." Mit dem Einfrieren der Eizellen sind die beiden der Erfüllung ihres Wunschs ein Stück nähergekommen.

Zwar soll die Hochzeitsplanung schon in vollem Gange sein, doch Kristen könne sich einfach nicht entscheiden. "Sie hat verschiedene Ideen, wie sie ihre Hochzeit gestalten will. Sie bevorzugt vielleicht weniger Fanfaren, als sie ursprünglich wollte", erzählte ein Insider gegenüber People. Bei einer Sache sei sich der Filmstar jedoch sicher: "[Kristen] mag das Familienleben und freut sich auf mehr davon."

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

