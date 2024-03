"F*ckt euch!": Kristen Stewart reagiert auf Cover-Kritiker

Kristen Stewart (33) wurde im März zum Covergirl. Der amerikanische Rolling Stone veröffentlichte ein provokantes Foto von ihr in einem Jockstrap, einer Art Genitalschutz für Sportler, auf der Titelseite. Doch es hagelte zahlreiche negative Kommentare von Leuten, denen die "Twilight"-Darstellerin auf dem Foto zu männlich aussah. Im Interview für The Late Show spricht sie nun mit Stephen Colbert (59) über die Kritik an dem Bild: "Ich finde es ein bisschen ironisch, denn ich habe schon häufig männliche Schamhaare und eine Menge Hände in Hosen auf dem Cover gesehen." Dass sie nun für eine ähnliche Pose sexistische und homophobe Kommentare im Internet bekommt, finde sie unfair. "Fickt euch!", teilt sie ihren Hatern mit.

Der Talkmaster steht Kristen bei. "Ich finde, es ist ein sehr schönes Cover", sagt Stephen und hält es in die Kamera, obwohl sein Sender ihm empfohlen habe, das Bild nicht zu zeigen. "Ich muss wirklich sagen, dass du in einem Jockstrap viel besser aussiehst als ich!", lobt er den Star des neuen Films "Love Lies Bleeding". Auf Instagram waren die Meinungen zu ihrem Cover gespalten. "Ist das ein Porno- oder ein Musikmagazin? Ich bin verwirrt", schreibt ein User. Andere Kommentare verteidigen sie: "Sie ist eine Frau, die dazu steht, wer sie ist und das sorgt bei den Männer-Babys für einen Nervenzusammenbruch..."

Kristen ist in letzter Zeit öfter mit gewagten Outfits aufgefallen. Zur Premiere ihres neuesten Streifens trug die 33-Jährige einen dreieckigen Body, der nur das Nötigste bedeckte. Dazu kombinierte sie eine fast durchsichtige Strumpfhose und schwarze High Heels. Der sexy Look der Verlobten von Dylan Meyer passte perfekt zu "Love Lies Bleeding". Die Schauspielerin verkörpert in dem romantischen Thriller eine Fitnessstudio-Besitzerin, die sich in eine Bodybuilderin verliebt und dadurch in kriminelle Machenschaften gerät.

Kristen Stewart auf der Berlinale 2023

Kristen Stewart auf der Premiere von "Love Lies Bleeding", 2024

