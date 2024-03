Kristen Stewart will "Twilight"-Hochzeitskleid erneut tragen

In der Hochszeitsszene im vierten Teil der Twilight-Saga, in der ihre Rolle Bella Swan den Vampir Edward Cullen heiratet, ist Kristen Stewart (33) in einem langärmeligen Hochzeitskleid zu sehen. Die Schauspielerin erzählt WhoWhatWear, dass sie sehr gerne an die Dreharbeiten für diese Szene zurückdenke. Außerdem verrät sie, dass sie im Falle einer traditionellen Hochzeit auf jeden Fall ein ähnliches Kleid wie Bellas Hochzeitskleid wählen würde. Die 33-Jährige erinnert sich vor allem daran, dass sich die Dreharbeiten für die Hochzeit erstaunlich real angefühlt haben sollen.

"Ich liebe dieses Kleid so sehr", schwärmt die Schauspielerin von der Kreation von Carolina Herrera. "Ich erinnere mich, wie ich es angezogen habe", erzählt sie und fügt hinzu: "Es fühlte sich an wie ein echtes Hochzeitskleid". Das Kleid sei "klassisch und zeitlos" zugleich mit seiner französischen Chantillyspitze und dem Rundhalsausschnitt. Kristen verdeutlicht, wie sehr es ihr das Kleid angetan habe, obwohl es überhaupt nicht mehr ihrem Stil entspreche: Im Laufe der letzten Jahre veränderte sie ihren Look vollends und präsentiert sich nun lässig und sexy zugleich.

Die Schauspielerin wurde durch ihr Mitwirken an den "Twilight"-Filmen über Nacht zum gefeierten Hollywoodstar. Die Liebesgeschichte zwischen dem Vampir Edward Cullen und der Schülerin Bella Swan ließ Millionen Herzen höherschlagen. Wie moviepilot berichtet, soll die Produktionsfirma Lionsgate an einem Reboot der Serie tüfteln. Die Umsetzung wird jedoch anders ausfallen als gedacht: "Twilight" soll als Animationsserie wiederbelebt werden!

Getty Images Robert Pattinson, Kristen Stewart und Taylor Lautner in 2011

RCF / MEGA Kristen Stewart in New York, März 2024

