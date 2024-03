Kristen Stewart verrät coole Details über Verlobungsring!

Wenn es um Verlobungen geht, gibt es eine Sache, die wichtiger als alles andere ist: der Verlobungsring. Auch Schauspielerin Kristen Stewart (33) hat eine süße Geschichte in petto vom Tag, an dem ihre Partnerin Dylan Meyer um ihre Hand angehalten hat. Im Interview mit Amanda Hirsch für den Podcast "Not Skinny But Not Fat" erzählt Kristen, was ihren Ring so besonders macht. "Das Design des Rings basiert auf einer alten Zeichnung. Also ist er irgendwie vintage, aber irgendwie auch nicht, weil er ja neu gemacht wurde", erklärt sie. Bei der Frage, ob ihre Partnerin auch einen Ring erhalten hat, antwortete der Twilight-Star: "Dylan hat den gleichen Ring aber mit einem anderen Stein."

2021 teilte Kristen erstmals die Neuigkeiten, dass sie und ihre Partnerin Dylan verlobt sind. Seitdem gingen die Vorbereitungen für die eigentliche Hochzeit allerdings eher langsam voran. Teilweise seien die beiden Künstlerinnen im Moment einfach viel zu beschäftigt mit ihrer Arbeit, erzählt Kristen im Interview. Sie fügt allerdings auch hinzu: "Wir sind relativ ungezwungene, lässige Menschen und haben keinen wirklichen Plan, was die Hochzeit angeht. Irgendwie fühlen wir uns auch, als wären wir eh schon verheiratet. Wir sehen das nicht so eng. Aber wir machen es definitiv!"

Wie sie selbst schon erwähnt hat, ist Kristen im Moment schwer beschäftigt. Nicht nur die Promo für ihren neusten Film "Love Lies Bleeding" hält sie im Moment auf Trab. Seit sechs Jahren arbeitet die "Spencer"-Darstellerin schon an ihrem ersten selbst produzierten Film: die Memoiren "In Wasser geschrieben". Dabei handelt es sich um Erzählungen aus dem Leben der Autorin Lidia Yuknavitch, die sich mit Themen wie Sexualität und Sucht beschäftigen. Im Podcast stellte Kristen klar, dass sie nicht vorhat, am Altar zu erscheinen, bis sie den Film fertiggestellt hat. Das könnte allerdings noch eine Weile dauern. Das Hauptproblem? Die Finanzierung des Streifens. In einem Interview mit Variety am Anfang dieses Jahres sagte sie dazu: "Kein Studio will etwas produzieren, was so neu und experimentell ist. Aber ich kann es kaum erwarten, diesen Film endlich zu machen."

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

Getty Images Kristen Stewart auf der Premiere von "Love Lies Bleeding", 2024

