So süß gratuliert Dylan Meyer ihrer Kristen zum Geburtstag!

Dylan Meyer und ihre Verlobte Kristen Stewart (34) sind ein Herz und eine Seele – das beweist die Schauspielerin erneut am Geburtstag ihrer Liebsten. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an diesen Spritzer scharfer Soße, meinen Lieblingsmenschen hier auf dem Planeten Erde. Du bist wie fünf Dollar in der Tasche, wie das Schlagzeugsolo in Phil Collins' (73) 'In the Air Tonight', wie eine freundliche Katze auf der Straße", schreibt Dylan zu einem Instagram-Post eines Polaroidbilds, auf dem Kristen mit einer Katze kuschelt. Außerdem schwärmt sie: "Ich weiß nicht, wie ich so viel Glück hatte, aber ich liebe dich wirklich sehr und wünsche dir für das kommende Jahr einen Meteoritenschauer voller guter Dinge. Hol es dir, Babe."

In den Kommentaren tummeln sich zahlreiche Glückwünsche für das Geburtstagskind – aber für auch Dylans Hommage finden die Fans lobende Worte. "Deine Bildunterschriften sind immer auf den Punkt! Alles Gute zum Geburtstag, Kristen", "Alles Gute zum Geburtstag, Kristen! Das ist so süß, Dylan!" oder "Ich liebe die Worte, die Ausdrucksweise – so ein cooles Paar! Happy Birthday, Kristen!", sind nur einige der zahlreichen Kommentare unter dem Geburtstagspost.

Dylan und Kristen haben nicht nur Hochzeits- , sondern auch Nachwuchspläne. "Nun, ich bin ein menschliches Wesen. Ich denke, irgendwann werde ich eine Familie haben. Man wird in eine hineingeboren und dann findet man eine, man gründet eine, und ich werde all das tun", offenbarte Kristen bereits in einem Interview mit The Hollywood Reporter. Dafür sorgten Dylan und Kristen bereits vor. "Wir haben wirklich lästige Dinge getan, wie das Einfrieren unserer Eizellen und so. Wenn wir also wollen, können wir es", wie der Twilight-Star in dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" verriet.

Anzeige Anzeige

Instagram / spillzdylz Kristen Stewart, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / spillzdylz Dylan Meyer und Kristen Stewart, April 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie beurteilt ihr die öffentliche Liebesbekundung? Richtig süß und authentisch! Etwas zu übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de