Das denkt Kristen Stewart über "Twilight"-Liebe von Bella

Kristen Stewart (33) wurde durch die Twilight-Saga weltberühmt. Als schüchterne Bella Swan verliebte sie sich im Film in den Vampir Edward Cullen, der von Robert Pattinson (37) gespielt wird. Doch im wahren Leben würde die Schauspielerin niemals jemanden wie Edward daten. Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" stellt Host Amanda Hirsch die These auf, dass Bella verzweifelt versucht hätte, mit Edward zusammen zu sein. Kristen kontert daraufhin: "Ja, aber er hat versucht, irgendwie zu kontrollieren, ob sie Entscheidungen für sich selbst trifft oder nicht. Ich hätte sofort mit ihm Schluss gemacht."

Die heute 33-Jährige geht sogar noch einen Schritt weiter. "Ich meine, wenn ich sagen würde: 'Hey, ich möchte das ausprobieren', und er würde sagen: 'Nein, das ist nur für mich', dann würde ich sagen: 'Nun, das ist auch nur für mich. Mein ganzes Leben. Ohne dich'", gibt sie schmunzelnd in dem Podcast preis. Sie verstehe zwar seinen Beschützerinstinkt, findet aber auch, dass Bella ihre eigenen Entscheidungen treffen müsse.

Was im Film so echt von Kristen und Robert gespielt wurde, übertrug sich in die Realität. 2009 wurden die beiden offiziell ein Paar. Die meiste Zeit ihrer Beziehung waren die zwei allerdings damit beschäftigt, sich vom Rampenlicht und von den Paparazzi fernzuhalten. "Wir sind nicht Händchen haltend durch die Straßen gelaufen, weil wir dachten: 'Wir wollen es ihnen nicht zeigen.' Aber dann sind wir eben nicht Händchen haltend die Straße entlang gegangen, und das war scheiße", erzählte Kristen vor ein paar Jahren in einer Folge der "Howard Stern Show". 2012 war dann alles aus und vorbei, nachdem die Schauspielerin einen anderen Mann geküsst hatte.

United Archives GmbH / ActionPress Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

Getty Images Robert Pattinson und Kristen Stewart, 2011

