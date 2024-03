Gewagt: Kristen Stewart zeigt sich erneut in Reizwäsche-Look

Sie hat es wieder getan! Erst am Dienstag hatte sich Schauspielerin Kristen Stewart (33) in einem sexy Look auf den Straßen New Yorks gezeigt – in einer leicht aufgeknöpften, beigefarbenen Bluse und einer Strickunterhose. Nur einen Tag später wurde der Twilight-Star erneut in einem gewagten Outfit von Fotografen abgelichtet. Auf ihrem Weg zu der Talkshow "Late Night With Seth Meyers" war Kristen mit einem Bralette, hohen Strümpfen und Strapsen bekleidet. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Minirock, einen Lederblazer sowie Lackleder-Heels von Christian Louboutin.

Generell scheint sich die Garderobe der "Living for the Dead"-Produzentin in letzter Zeit leicht zu ändern. Grund dafür soll ihre Stylistin Tara Swennen sein, die die sonst eher rockig und lässig gekleidete Kristen etwas sexier erscheinen lässt, wie Daily Mail berichtet. Schon auf der Premiere ihres Films "Love Lies Bleeding" präsentierte sie sich freizügiger in einem schwarzen Body mit Dreiecksschnitt, der nur das Nötigste bedeckte. Aber ihre Fans sind begeistert von ihrer neuesten Verwandlung: "Ein weiterer Tag, ein weiterer Gewinn für die Kristen-Stewart-Community", lautet ein Kommentar im Netz. Außerdem gäbe es niemanden, der den sexy und schäbig-schicken Stil besser verkörpern könne als Kristen selbst.

Doch es gibt auch einige, die vom neuen Look der "Charlie's Angels"-Darstellerin nicht besonders überzeugt sind. Die Outfits würden nicht bequem aussehen und Kristen würde ihren Reiz verlieren, heißt es in den Kommentaren. Ein anderer Nutzer schreibt sogar: "Jemand muss sie aufhalten!" Das scheint die Schauspielerin aber nicht weiter zu kümmern – in nächster Zeit wird sie sich ohnehin auf etwas anderes konzentrieren müssen. Schon bald geht es für Kristen nämlich nach Lettland, wo sie mit dem Film "The Chronology of Water" ihr Debüt als Regisseurin geben wird. Mit dabei ist natürlich ihre Partnerin Dylan Meyer, mit der sie sich 2021 verlobt hatte.

Kristen Stewart auf der Premiere von "Love Lies Bleeding", 2024

Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

