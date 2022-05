Helene Fischer (37) scheint ihren Mama-Alltag total zu genießen! Die Sängerin und ihr Partner Thomas Seitel sollen rund um Weihnachten 2021 zum ersten Mal Eltern geworden sein. Aus Insiderkreisen hieß es, dass die Musikerin ein Mädchen zur Welt gebracht haben soll, das angeblich auf den Namen Nala hört. Doch normalerweise hält sie sich mit Informationen zu ihrem Kind sehr zurück. Umso mehr dürfen sich die Fans nun über diese seltenen Aufnahmen freuen: Helene wurde jetzt erstmals mit ihrem Baby abgelichtet!

Paparazzibilder, die unter anderem Bild vorliegen, zeigen die 37-Jährige vor wenigen Tagen bei einem Shoppingtrip in München. Gemeinsam mit ihrer Mutter Maria und ihrer kleinen Prinzessin im Kinderwagen schlendert Helene durch die Innenstadt der bayrischen Metropole – und wirkt dabei total entspannt. Ihren kleinen Stadtbummel runden sie daraufhin mit einer Kugel Eis in einem Café ab. Auf einem Schnappschuss sieht man sogar das Gesicht und den Blondschopf ihres Töchterchens.

Bereits die Schwangerschaft hatte der Schlagerstar damals versucht geheimzuhalten. Doch zum Leidwesen von Helene hat das nicht so wirklich geklappt, denn ein enger Vertrauter plauderte kleines Geheimnis einfach aus. "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht", schrieb sie im Oktober 2021 auf ihrem Instagram-Account.

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel bei der Bambi-Verleihung in Berlin, November 2017

Getty Images Helene Fischer, "Atemlos"-Interpretin

Getty Images Helene Fischer bei "Wetten, dass...?" in Nürnberg, November 2021

Denkt ihr, Helene wird sich auch noch selbst zu ihrem Babyglück äußern? Das halte ich bei ihr für sehr unwahrscheinlich. Ja, irgendwann bestimmt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



