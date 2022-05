John Zderko hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Der Schauspieler machte sich durch sein Mitwirken in diversen namhaften Serien wie Criminal Minds oder "The Mentalist" einen Namen in der Schauspiel-Szene und begeisterte viele seiner Fans mit seinen Rollen. Vor einiger Zeit erkrankte der US-Amerikaner jedoch an Krebs – und verlor den Kampf nun. John ist im Alter von 60 Jahren verstorben.

Sein Schauspielkollege Charley Koontz überbrachte die traurige Nachricht auf Twitter. "Ein großartiger Freund und exzellenter Schauspieler ist viel zu früh gegangen. [...] Ich liebe dich, Kumpel. Ruhe in Frieden", schrieb der Schauspieler im Netz. John wurde 60 Jahre alt und hinterlässt seine Schwester Karen, seinen Schwager und zwei Neffen, wie The Hollywood Reporter berichtete.

John war erst relativ spät als Schauspieler durchgestartet – erst hatte er nämlich eine Business-Karriere eingeschlagen. 2005 war er dann das erste Mal auf der Leinwand zu sehen gewesen, nachdem er seinen Job an den Nagel gehängt hatte.

Anzeige

Getty Images Charley Koontz im Oktober 2006 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Charley Koontz, Schauspieler

Anzeige

Facebook / John Zderko John Zderko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de