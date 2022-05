Yeliz Koc (28) erhofft sich Hilfe von höheren Mächten! Nach ihrer Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht (30) zog die einstige Bachelor-Kandidatin als Single in die Kampf der Realitystars-Sala ein. Dort begegnete sie unter anderem Paco Herb. Der Love Island-Beau hat es der Mutter einer Tochter sofort angetan und es wurde sogar schon geknutscht. Trotzdem wollte sie offenbar auf Nummer sicher gehen. Astrologe Malkiel Rouven Dietrich legte Yeliz die Karten, um einen Blick in ihre Zukunft zu werfen!

In der aktuellen "Kampf der Realitystars"-Folge schlug Malkiel seinen "Salon der Wahrheit" im Tiny House auf und legte der 28-Jährigen das große Kartenblatt. Darin erkannte er vor allem Probleme mit der Männerwelt. "Du wirst auf jeden Fall in den nächsten sechs bis sieben Wochen die Entscheidung zwischen zwei Männern treffen müssen. Einen, den du schon kennst, einen den du noch nicht kennst", erklärte das Medium. Für Yeliz sind das keine guten Nachrichten: "Ich möchte nicht in so eine Zwickmühle", klagte sie. Malkiel riet dennoch, sich den zweiten Mann genauer anzusehen.

Auch zusammen mit Paco nahm Yeliz bereits Malkiels Dienste in Anspruch. Dabei zog dieser die Karte "Wege". "Ihr habt die Entscheidungskarte gezogen. Das bedeutet, ihr könnt einen Weg gemeinsam gehen oder ihr könnt ihn separieren", meinte der gebürtige Berliner und überließ den einstigen Kuppelshow-Kandidaten die Wahl.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Paco Herb, Yeliz Koc und Malkiel Rouven Dietrich bei "Kampf der Realitystars"

