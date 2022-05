In der neuen Staffel Ex on the Beach wissen die Singles bereits vorab, dass an den Strand von Mexiko der eine oder andere Ex von ihnen gespült werden könnte. In der aktuellen Folge traf die ehemalige Temptation Island-Verführerin Gina Alicia auf ihren Ex Can Pépé. Die beiden sind nicht gerade im Guten auseinander gegangen, nicht zuletzt, weil sie scheinbar mehr von ihm wollte als er von ihr. Nach Cans Ankunft wurden die zwei auf ein Date geschickt – doch die Stimmung war angespannt.

Es ist das erste Aufeinandertreffen nach ihrer Trennung, trotzdem hatten sich Gina und ihr Ex nicht viel zu sagen. Keiner der zwei hatte wirklich Lust auf die Gesellschaft des anderen und sie verbrachten die Zeit damit, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Auch wenn es während ihres Dates bei einer Bootstour nicht in einem Streit eskalierte, stellt die Influencerin klar, dass sie in der Show jemanden gefunden habe, den sie weiter kennenlernen möchte. Sie machte deutlich, dass sich der einstige Take Me Out-Kandidat nicht zwischen sie und Teezy stellen solle: "Ist mir scheiß egal, was du machst. Rede nur nicht hinter meinem Rücken, sonst raste ich aus!"

Der Neuankömmling scheint nicht sehr erfreut, seine Ex Gina in Mexiko anzutreffen: "Mein Gott, man hat sich gefreut und dann sieht man ausgerechnet dich hier", wettert er bei seiner Ankunft. Nach nur wenigen Minuten am Strand fing er an gegen sie auszuteilen und schleuderte ihr entgegen, dass er sich für die Beziehung mit ihr schäme. Der Grund sei ihr Verhalten als Verführerin bei "Temptation Island".

RTL / Frank Fastner Die "Ex on the Beach"-Singles 2022

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia im Januar 2022

Instagram / canpepe_ Can Pépé von "Ex on the Beach"

