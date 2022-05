Der neue "Thor"-Trailer sorgt bei den Fans für Begeisterung! Vor wenigen Wochen erst startete "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Am 6. Juli kommt mit Thor: Love and Thunder der nächste Streifen aus dem Hause Marvel in die deutschen Kinos – natürlich wird Chris Hemsworth (38) als Gott des Donners wieder die Hauptrolle spielen. Und dafür hat der Thor-Darsteller erneut ordentlich an Muskeln zugelegt, wie der neue Trailer jetzt bewies!

Mehr als einen Monat nach dem ersten Teaser feierte der neue "Thor"-Trailer beim NBA-Finale Premiere! Nach den Ereignissen in "Avengers: Endgame" lässt sich der Gott des Donners ziemlich gehen – trauriger Bierbauch statt sexy Sixpack! Doch Thor findet schnell wieder zu sich und seinem alten Aussehen zurück und macht sich für den Kampf bereit: Nach hartem Training zeigt Thor aka Chris Hemsworth den Marvel-Fans seinen muskulösen Astralkörper! Und der musste natürlich präsentiert werden – splitterfasernackt, wie unter anderem die Us Weekly zeigte!

Neben Chris Hemsworth und Natalie Portman (40) werden auch einige andere Stars aus Guardians of the Galaxy auf der Leinwand zu sehen sein: So werden ebenfalls Chris Pratt (42), Karen Gillan (34), Dave Bautista (53) und Pom Klementieff einen Auftritt haben. Als neues Mitglied des "Thor"-Casts dürfen sich die Fans auf Melissa McCarthy (51) freuen, die Hela darstellen wird. Außerdem wurden die Schauspieler Christian Bale (48) und Russell Crowe (58) bereits bestätigt.

