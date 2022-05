In Estefania Wollnys (20) Leben scheint es gerade richtig gut zu laufen! Gemeinsam mit ihren Schwestern hat die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Gewicht vergangenes Jahr den Kampf angesagt – und tatsächlich einige Pfunde verloren: Die Sängerin ist mittlerweile total schlank! Noch dazu gönnte die Influencerin sich Anfang Mai einen neuen Look, mit dem sie sich so richtig wohlfühlt. Auch in Sachen Liebe kann Estefania sich offenbar nicht beschweren...

Nachdem ihre älteren Schwestern zuletzt fleißig geheiratet haben, Eltern geworden sind oder sich verlobt haben, scheint jetzt auch die 20-Jährige ihr Glück gefunden zu haben! In ihrer Instagram-Story postete sie jetzt folgendes Foto: Hier sieht man Estefania mit einem Mann Händchen halten. Eindeutig macht es dann die Bildunterschrift "Ich liebe dich": Offensichtlich ist die Beauty mittlerweile fest vergeben! Wer der Glückliche ist, verriet sie noch nicht. Sein Gesicht ist auf dem Bild nicht zu sehen.

Auch Estefanias Schwester Lavinia Wollny (22) schwebt aktuell auf Wolke sieben: Ihr Freund Tim Katzenbauer hat ihr einen Heiratsantrag gemacht! "Den Antrag hätte ich mir schöner nicht vorstellen können, es war wirklich spektakulär und superromantisch", verriet die Braut in spe Promiflash. "Ich wusste von nichts und war total überrascht, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet."

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de