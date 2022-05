Estefania Wollny (20) ist zufrieden mit sich. Die TV-Bekanntheit legte in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Verwandlung hin. Sie entschied sich dazu, ihren Kilos den Kampf anzusagen und verlor so einiges an Gewicht. Ihr Ziel sei es dabei gewesen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Im Promiflash-Interview verriet Estefania nun, ob sie es geschafft hat, ihr Wohlbefinden durch die äußerliche Veränderung zu steigern.

"Ich fühle mich wirklich sehr wohl in meinem Körper", plauderte die 20-Jährige im Promiflash-Interview auf dem Bildrenntag in Gelsenkirchen aus. Sie betonte jedoch, dass sie sich auch schon vor ihrer Bodytransformation wohlgefühlt habe. "Aber klar ist es was anderes, wenn man so viel abnimmt, eine neue Frisur hat, neue Looks hat und deswegen muss ich sagen, fühle ich mich sehr wohl", erzählte die Reality-TV-Bekanntheit.

Ihren neuen Look präsentierte Estefania am Wochenende ihren Fans auf Instagram. Diese waren ziemlich beeindruckt. "Du hast dich so krass gemacht in letzter Zeit, wow! Megaschön", schwärmte ein Follower. "Wow, siehst du wunderschön aus", lobte ein anderer User die Influencerin.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Reality-TV-Star

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im November 2021

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im Oktober, 2021

