Das Timing hätte nicht schlechter sein können! Drei Jahre lang mussten die Fans auf neue Folgen von Stranger Things warten, doch seit Freitag ist es endlich so weit: Die lang ersehnte vierte Staffel der Mystery-Serie ist auf Netflix abrufbar – oder zumindest der erste Teil davon. Die neue Staffel ist nämlich in zwei Abschnitte aufgeteilt. Die ersten sieben Episoden können die Liebhaber jetzt schon anschauen, für den Rest müssen sie sich noch bis Anfang Juli gedulden. Vor der ersten Folge der vierten "Stranger Things"-Staffel erscheint in den USA allerdings erst einmal ein Warnhinweis.

Wie The Hollywood Reporter nun berichtete, startet die Serie nicht wie in Deutschland mit einer offenen Straße, sondern erst einmal mit einem kurzen Disclaimer für die Fans. "Wir haben diese Staffel von 'Stranger Things' vor einem Jahr gefilmt", ist dort zu lesen. Grund für diesen zunächst seltsam erscheinenden Hinweis ist der Amoklauf in einer Grundschule in Texas, der Anfang der Woche mindestens 19 Kindern und zwei Lehrerinnen das Leben kostete.

Angesichts dieser Tragödie könnten die Zuschauer die anfänglichen Szenen, in denen sterbende Kinder und viel Blut zu sehen sind, "beunruhigend finden", heißt es. "Wir sind zutiefst traurig über diese unaussprechliche Gewalt und unsere Herzen gehen an jede Familie, die um einen geliebten Menschen trauert" – mit diesen Worten endet der Warnhinweis im Anschluss.

Netflix Joe Keery, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Maya Hawke, Natalia Dyer und Caleb McLaughlin

Netflix Charlie Heaton, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp und Finn Wolfhard in "Stranger Things"

Getty Images Der Cast von "Stranger Things" bei der Premiere der vierten Staffel

