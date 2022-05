Die Promis können es kaum erwarten – am Freitag startet die vierte Staffel von Stranger Things. 2016 veröffentlichte der Streamingdienst Netflix die erste Folge auf seiner Plattform und löste damit einen regelrechten Hype aus. In den vergangenen Jahren schaffte es die Serie mit ihrem Mix aus Horror und Teen-Romance, immer mehr Zuschauer in ihren Bann zu ziehen. Aber auch die Stars können nicht genug von der Show kriegen. Im Promiflash-Interview verrieten die deutschen Promis, wie sehr sie sich auf Staffel vier von "Stranger Things" freuen.

"'Stranger Things' ist eine meiner Lieblingsserien. [...] Schon wegen dem Horror-Part. Ich liebe so Science-Fiction, Horror, Grusel... Ich fand das schon sehr geil", betonte Maximilian Mundt gegenüber Promiflash bei der Premiere der vierten Staffel des Mystery-Hits im Kraftwerk Berlin. Auch Reality-TV-Star Philipp Stehler (33) und seine Partnerin Vanessa Ciomber sind große Fans der Serie. "Ich habe ihn mit in den Bann gezogen. Ich musste ihn erst überzeugen, aber es hat nur ein oder zwei Folgen gebraucht, dann haben wir das alles noch mal zusammen durchgesuchtet", plauderte das Model aus. "Also, ich sag noch mal, sie hat mich wirklich dazu gebracht. An und für sich war mir das zu crazy und zu 'strange', aber die Leistung von den Schauspielern, die teilweise noch so jung waren am Anfang, da dachte ich 'Wahnsinn!'", schwärmte Philipp.

Doch worauf dürfen sich die Fans der Serie freuen? "Ich spiele Dimitri, der ist ein russischer Gefängniswärter, und wie man ja auch schon im Trailer gesehen hat, ich habe wahrscheinlich einiges mit Hopper zu tun, der ja wider Erwarten sehr lebendig ist – und alles Weitere wird man dann sehen", verriet Darsteller Tom Wlaschiha (48). "Diese Staffel geht wirklich in eine ganz andere Richtung, und ich denke, sie ist etwas für die Fans. Ich habe das Gefühl, dass sie viel von dieser Staffel haben werden", teaserte Charlie Heaton (28) an. Natalia Dyer (25) stimmte ihrem Co-Star zu und betonte, wie wichtig ihr die Geschichten, die sie erzählen, seien: "Wir lieben es, sie den Leuten zu geben, die sie gerne schauen."

