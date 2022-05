Patricia Blanco (51) lässt sich ihr Hinterteil auffüllen. Vor einigen Jahren fasst der Reality-TV-Star den Entschluss, den Kampf gegen seine Extra-Pfunde aufzunehmen. Nach ihrer beeindruckenden Abnehmreise unterzog sich die Tochter von Roberto Blanco (84) so mancher Schönheitsoperation. Der Optimierungsdrang der TV-Bekanntheit nimmt seither offenbar kein Ende. Patricia besuchte nun erneut den Beauty-Doc – dieses Mal, um sich ihren Po voluminöser machen zu lassen.

In einem Interview mit Bild verriet die 51-Jährige, dass sie sich für den Eingriff entschieden hat, da sie nicht mehr zufrieden mit der Form ihres Gesäßes sei. "Ist klar, ab einem gewissen Alter ist halt die Spannkraft nicht mehr so groß. Zudem sei sie der Meinung, ihr Hintern habe ein paar Dellen und würde zu sehr runterhängen. "Ich möchte da wieder so ein bisschen Luft rein – wie ein Ballon, den man so aufbläst", begründete sie daher ihren Eingriff.

Um ein wenig mehr Volumen in ihren Po zu bekommen, wurde der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmern Hyaluronsäure gespritzt. Doch tut das nicht weh? "Es hat ein bisschen gebrannt und tut jetzt auch ein bisschen weh, aber das hält man gut aus", berichtete Patricia und zeigte sich sichtlich zufrieden mit ihrem neuen Hinterteil.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, November 2021

S-thetic Patricia Blanco und Dr. Afschin Fatemi

Instagram / andreasellermann Patricia Blanco auf den Malediven, Dezember 2019

