Brooklyn Beckham (23) ist ein Romantiker durch und durch! Seit 2019 ist der älteste Sohn von Victoria (48) und David Beckham (47) mit seiner Liebsten Nicola Peltz (27) zusammen. Nachdem die Gerüchteküche schon heftig am Brodeln war, gab Brooklyn selbst die Verlobung im Juli 2020 bekannt. Im April dieses Jahres heiratete das junge Paar dann endlich! Jetzt zeigte Brooklyn mit einem neuen Tattoo, wie sehr er seine Nicola liebt!

In seiner Instagram-Story teilte der 23-Jährige die neue Tätowierung mit seinen Fans! Wie unter anderem die Mail Online zeigte, ziert Brooklyns Oberarm ein ganz besonderes Motiv: Das Hochzeitsgelübde an seine Frau Nicola! So sind unter anderem folgende Textpassagen auf Brooklyns Haut zu lesen: "Nicola, als du vor den Altar getreten bist, hast du mir den Atem geraubt, du siehst so schön aus, heute Abend und immer" oder "Dich in meinem Leben zu haben ist das Beste, was mir je passiert ist, denn du hast mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin."

Doch das Tattoo ist nicht die erste Hommage an seine Frau Nicola. Brooklyn ließ sich bereits einen von ihr verfassten Liebesbrief und die Augen und den Namen seiner Angebeteten tätowieren. Seit vergangenem November zieren außerdem Rosenkranzperlen von Nicolas Mutter die rechte Hand des Hotties.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Oktober 2021

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckhams Tattoo für Nicola Peltz' Oma

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Oktober 2020

