Ist das der wahre Grund? Im März wurde Oliver Pocher (44) von dem Comedian Fat Comedy mit einer Ohrfeige gestraft. Olli hat daraufhin rechtliche Konsequenzen gezogen und den Komiker wegen Körperverletzung angezeigt, da er irreparable Schäden befürchtete. Fat Comedy begründete seine Tat damit, dass der 44-Jährige mit seiner Bildschirmkontrolle andere Leute mobbt. Fat Comedys Anwalt erklärt nun, wieso der Comedian wirklich zugeschlagen hat.

Laut Bild-Informationen gab der Strafverteidiger ebenfalls Mobbing als Grund an. "Fat Comedy ist früher aufgrund seines Übergewichts häufig Mobbing-Opfer geworden, all das ist in ihm hochgekommen, als er das personifizierte Sinnbild für das Herunterputzen anderer Menschen sah: Olli Pocher", erklärte der Anwalt des Beschuldigten seine Tat.

Zuvor gab es bereits Berichte, dass Fat Comedy sich jetzt in psychologischer Behandlung befindet. "Ich habe ihn zu einer Psychologin geschickt, weil er mir von viel zu viel aufgestauten Emotionen erzählt hat, die letztlich die Tat ausgelöst haben", erklärte sein Anwalt. Sein Mandant zeige außerdem Einsicht und Reue, da er ihm ordentlich den Kopf gewaschen habe.

Anzeige

Instagram / fat.comedy Fat Comedy, Comedian

Anzeige

Instagram / fat.comedy Fat Comedy früher

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de