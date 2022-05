Die Bachelorette-Jungs sind im Netz schon kleine Berühmtheiten! Mitte Juni ist es so weit: Sharon Battiste (30) startet bei RTL ins Rosenabenteuer und sucht ihren Traummann. Aber kann die einstige Köln 50667-Darstellerin in der Show wirklich die große Liebe finden oder trifft sie nur auf Männer, die sich im TV-Business einen Namen machen wollen? Neben einigen bereits bekannten Herren nehmen dieses Mal besonders viele angehende Influencer an dem Kuppelformat teil. Nur etwas mehr als eine Handvoll der Männer ist in den sozialen Medien eher unbekannt.

Bei einem Blick auf die Instagram-Followerzahlen vor der Show fällt auf: Nur sechs Männer haben bei ihren Followern die 1.000-er-Marke nicht geknackt. Yannick Syperek, Umut Tekin (825), Tim Jessen (824), Steffen Vogeno, Moritz Krämer und Emanuell Weißenberger (29) haben Abonnentenzahlen im dreistelligen Bereich – die anderen scheinen sich in der Social-Media-Welt bereits wie zu Hause zu fühlen. Allen voran Love Island-Star Dennis Felber (23), dem 156.000 Menschen auf der Plattform folgen, Are You The One?-Teilnehmer Mohamed Aidi (36) mit 21.300 Followern und SixxPaxx-Stripper Bastian Corten (36) mit 19.000 Abonnenten.

Aber auch Fußballer Max Wilschrey (26), Physiotherapeut Maurice Furkert und Florist Jan Hoffmann haben mehrere Tausend Fans, die ihren Content im Netz verfolgen. Letzterer versorgt seine Abonnenten vor allem mit blumigen Storys aus dem heimischen Familienbetrieb. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr bei Bachelorette Maxime Herbord (27) hatten immerhin neun Jungs kaum Social-Media-Follower auf ihren privaten Accounts – unter anderem waren das auch der spätere Sieger Raphael Fasching (24) und Bachelor in Paradise-Star Gustav Masurek (33).

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

