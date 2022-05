Mick Schumacher (23) äußert sich! Das Formel-1-Talent war heute in den zweiten schweren Unfall innerhalb weniger Wochen verwickelt: Nachdem er Ende März in Saudi Arabien beim Qualifying einen Crash verursacht hatte, raste er diesmal beim Rennen in Monaco in die Streckenbegrenzung. Der Sohn von Rennsportlegende Michael Schumacher (53) konnte sein Auto nach dem Unglück unverletzt verlassen – im Fahrerlager versuchte er nun, eine erste Erklärung zu finden.

Bei der Sky-Übertragung war zu hören, wie Mick den Fauxpas in Runde 27 erklärte: "Es fühlte sich superseltsam an. Wir waren zehn Zentimeter weiter draußen. So habe ich dann mit dem Vorderreifen einen feuchten Fleck oder so erwischt." Als das Auto begann, sich zu drehen, habe er eventuell falsch reagiert, räumte der 23-Jährige ein: "Ich habe versucht, das zu korrigieren. Das war sehr unglücklich."

Im Interview nach dem Rennen gab sich Mick trotz des unglücklichen Verlaufs heute kämpferisch: "Die Saison ist noch lang, das Blatt kann sich wenden und sehr schnell in dem Fall. Das habe ich schon früher gezeigt und ich bin mir sicher, dass ich das auch dieses Jahr zeigen kann."

Anzeige

Batchelor / XPB Images / action press Mick Schumacher beim GP von Bahrain

Anzeige

Getty Images Mick Schumachers Fahrzeug nach dem Unfall in Monaco

Anzeige

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher, Februar 2022

Anzeige

Überrascht es euch, dass sich Mick durch solche Rückschläge nicht verunsichern lässt? Ja, schon etwas... Nein, genau so habe ich ihn eingeschätzt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de