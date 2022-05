Ingo (31) bekommt das Hochzeitskleid seiner Verlobten erst am großen Tag zu sehen! Der Schwiegertochter gesucht-Star und seine Annika haben schon vor ein paar Monaten verraten, dass der nächste Schritt in ihrer Beziehung ansteht: Das Duo möchte den Bund der Ehe eingehen. Der große Tag steht kurz bevor und die beiden sind schon mitten in der Planung. Doch steht Annikas Outfit auch schon? Im Gespräch mit Promiflash verriet sie: Der Brautlook ist zwar ausgesucht – bleibt aber bis zum Schluss geheim.

Bei der Releaseparty von Eric Sindermann (33), der auch als Trauzeuge der Turteltauben fungiert, plauderte Annika aus, dass sie sich schon für ein Outfit entschieden habe. Aber sie betonte: "Ich sage gar nichts, Ingo soll es nämlich erst erfahren, wenn es so weit ist, am Standesamt." Auch wenn eine kirchliche Hochzeit erst mal nicht geplant sei, wollen sie diese Tradition bei der standesamtlichen Vermählung beibehalten. "Wenn ich fertiggemacht werde, geht er schon auf Reisen zum Standesamt", erzählte die zukünftige Braut deshalb von ihren Plänen.

Ein Detail haben der TV-Star und seine Liebste aber doch noch verraten – und zwar, wo sie ihre Flitterwochen verbringen. "Wir fahren nach Hamburg", gab Annika voller Vorfreude preis.

Anzeige

ActionPress/ Wehnert, Matthias Die "Schwiegertochter gesucht"-Stars Annika und Ingo bei Dr.Sindsens Releaseparty

Anzeige

ActionPress/ Bieber, Tamara Ingo und Annika bei der Modenschau von Eric Sindermann

Anzeige

Instagram / ingo_der_ingonator Annika und Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de