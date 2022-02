Ingo (31) und Annika wollen ihre Hochzeit zunächst ganz für sich genießen! Bereits im Jahr 2019 verlobten sich der Schwiegertochter gesucht-Star und seine Partnerin. Weil der Antrag nicht von ihm, sondern von seiner Freundin kam, wollte der Ex-Kuppelshow-Teilnehmer schon um ein Haar ablehnen. Letztendlich sagte er aber doch Ja und die beiden freuen sich auf ihre Trauung – ihren Fans wollen sie die Hochzeit aber vorerst verschweigen!

Im Instagram-Livestream mit Aron Schweizer plauderten die zwei über ihren großen Tag. Wann es so weit sein soll, will das Paar aber nicht verraten. "Das Datum der Hochzeit wird erst bekannt gegeben, wenn es so weit war. Dann wird irgendwann gepostet: Wir haben es getan, wir haben geheiratet", berichtete Annika. Ein paar Details verrieten die Turteltauben aber doch. "Wir haben gesagt, wir machen das im kleinen Rahmen. Ungefähr 15 Leute sind jetzt eingeladen", erzählte Ingo. Darunter seien die engste Familie, die Trauzeugen und zwei, drei Freunde.

Außerdem wollen Ingo und Annika auch endlich Eltern werden. Bisher wurde ihnen dieser Traum aber noch nicht erfüllt. "Wenn das bis zur Hochzeit nicht so funktioniert, dann nehmen wir eine Kinderwunschklinik in Anspruch", verriet die Düsseldorferin im Gespräch mit RTL.

Ingo und Annika im Januar 2022

Annika und Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Paar

Annika und Ingo im Jahr 2019

