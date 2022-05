Britney Spears (40) hatte keine Lust auf Glitzer, Glamour und Blitzlichtgewitter! Die Musikerin gehörte früher zu den Stammgästen auf jeder Promiparty. Auch die roten Teppiche der Welt eroberte die Blondine immer wieder – doch seit 2019 war damit Schluss. Über drei Jahre ist der letzte große öffentliche Auftritt der Popsängerin inzwischen her. Vor wenigen Wochen hätte Britney jedoch ihr Comeback bei der Met Gala feiern können – doch sie lehnte die Einladung ab...

Auf ihrem Instagram-Profil präsentierte sich die zweifache Mama am Wochenende in einem heißen roten Playsuit. Zu einem Video mit ihrer Katze schrieb die 40-Jährige: "Ich sollte eigentlich zur Met Gala gehen, aber stattdessen bin ich mit meinem Hund in die Badewanne gegangen und habe mir dann meinen Pyjama angezogen!" Im gleichen Zuge erklärte Brit aber auch den Grund für die Met-Absage: "Ich hasse es, zu fliegen!"

Britneys Fans waren von dieser Enthüllung etwas enttäuscht – denn sie hätten sich über einen Auftritt der Beauty bei dem Mega-Event gefreut: "Es wäre legendär gewesen!", schrieb ein trauriger User.

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears, September 2014

Britney Spears bei den Glaad Awards 2018

