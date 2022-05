Können die Fans von Britney Spears (40) sich etwa schon bald auf neue Musik freuen? Die Sängerin erreichte mit ihrem Album "...Baby One More Time" schon im Alter von zarten 17 Jahren die Weltspitze der Charts. In den letzten Jahren wurde es musikalisch aber eher still um sie – bis es im vergangenen März Gerüchte gab, dass sie nach sechs Jahren erstmals wieder begonnen habe, an neuen Songs zu arbeiten. Ein Insider verriet jetzt, wie es mit Britneys Musikkarriere weitergehen soll.

"Britney ist sich bewusst, dass ihre Fans verzweifelt versuchen, sie dazu zu bringen, zur Musik zurückzukehren, und sie ist unglaublich gerührt davon", erklärte die Quelle gegenüber HollywoodLife. Die Musikerin wüsste zwar, dass sie sehr viele Unterstützer hätte – aber habe dennoch nicht vor, neue Lieder zu veröffentlichen. "Sie plant zurzeit kein Comeback in der Musikindustrie, weil sie sich ausschließlich darauf konzentriert, eine Familie mit Sam Asghari aufzubauen", fuhr er fort. Britney stecke ihre ganze Energie in das Suchen eines neuen Zuhauses und das Etablieren eines gemeinsamen Alltags.

Trotzdem liebe Britney es immer noch, sich kreativ auszuleben. Ihre Form der emotionalen Verarbeitung sei jedoch das Verfassen von Texten geworden. "Sie schreibt sehr viel und einiges davon ist Poesie, die vielleicht eines Tages zu einem Song wird", erklärte ein weiterer Insider. Die 40-Jährige würde sich im Moment aber einfach nicht so sehr unter Druck setzen.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de