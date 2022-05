Gegenwind ist Daniela Büchner (44) mehr als gewohnt! Die TV-Auswanderin teilt auf den sozialen Netzwerken gerne ihr Leben mit ihren Fans und gibt regelmäßig Einblicke in ihren turbulenten Alltag. Doch allzu oft erntet der Goodbye Deutschland-Star für seine Posts Häme, Spott und jede Menge Hate – doch damit kann Danni offenbar gut umgehen. Sie findet die fiesen Kommentare anscheinend sogar unterhaltsam!

Als sie in dieser Woche ein Foto von sich in einem grünen Minikleid postete, habe es negative Bemerkungen gehagelt, erklärte Danni auf Instagram. Doch die habe sie mit Humor genommen: "Ich schwöre es euch, ich habe eine ganze Tüte Popcorn weggekloppt, weil ich dachte, das ist spannender als Kino!" Die Hater hätten kein gutes Haar an ihr gelassen. "Kleid zu eng, zu grün, zu viel Botox, Schuhe passen nicht, Tasche passt nicht", zählte sie die Vorwürfe auf.

Die gute Laune lasse sie sich davon nicht verderben, versprach die 44-Jährige: "Wenn ihr denkt, dass ihr mich damit angreifen könnt, ist das egal. Ich ziehe weiterhin an, was ich möchte." Sie vertraue einzig und allein auf die konstruktive Kritik ihrer Liebsten, betonte Danni.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im April 2022

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Joelina Karabas im September 2021

