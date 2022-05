Da hat Danni Büchners (44) Sohn ihr knallhart die Meinung gesagt. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit lebt mit ihren fünf Kindern auf Mallorca. Die Rasselbande hält sie dort ganz schön auf Trab. Da ist auch die Witwe von Jens Büchner (✝49) ab und zu mal überfordert – und das manchmal sogar schon am Morgen. Danni ist bekannt dafür, dass sie auf ihren Social-Media-Kanälen nicht nur die Sonnenseiten des Lebens zeigt. Jetzt ist die Fünffach-Mama ihren Kindern sogar peinlich.

Dannis Sohn Diego Armani Büchner (5) hat sich jetzt bei ihr beschwert. Denn der Reality-TV-Star bringt seine Kinder Diego und Jenna (5) jeden Morgen im Schlafanzug zur Vorschule. Das war vor allem dem 5-Jährigen unangenehm. "Die denken dann, wir sind eine wilde Familie", sagte er in Dannis Instagram-Story. Daraufhin wollte Danni ihrem Sohn die Sorgen nehmen: "Nein, wir sind keine wilde Familie. Viele Mamas fahren im Pyjama zur Schule", erklärte sie. Doch Diego war davon nicht überzeugt und zeigte auf eine Mutter, die in seinen Augen ganz normal gekleidet war. Danni entgegnete darauf: "Die jetzt vielleicht nicht, aber in Deutschland schon!"

Ihre Community pflichtete der Influencerin bei. Auf die Story antwortete zum Beispiel eine Followerin: "Ich bringe meinen Sohn auch im Pyjama zur Schule, wenn ich frei habe oder Spätdienst." Danni scheint also nicht die Einzige zu sein, die ab und an im Schlafanzug das Haus verlässt.

